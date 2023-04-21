روسيا تطور أول طائرة "كاميكازي" تعمل بمحرك نفاث

طورت روسيا طائرة مسيرة انتحارية (كاميكازي) من طراز كا-5.

قدمت شركة أورال “الطائرات المسيرة” نموذجا أوليا للطائرة المسيرة في معرض “المعدات” في موسكو.

وقالت الشركة لوكالة “سبوتنيك”: “لقد جعلنا الطائرة المسيرة تفاعلية من أجل الحصول على السرعة … بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الطائرة بذكاء اصطناعي ورؤية كمبيوتر”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “كورنيت” تضرب الهدف على بعد 8000 متر في منطقة العملية الخاصة… فيديو

أضاف مبتكرو الطائرة المسيرة أنه سيكون كافيًا لمشغل الطائرة إحضار الطائرة الانتحارية إلى المنطقة المستهدفة، وسيقوم النظام الموجود على متن الطائرة بتوجيهها بشكل مستقل إلى هدف معين. وفقا لهم، سيتم اختبار الجهاز بحلول نهاية العام.

يشار إلى أنه في وقت سابق لم يتم الإبلاغ عن تطوير مثل هذه الطائرات المسيرة في روسيا.