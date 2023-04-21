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الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وأستراليا أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان، والسبت أول أيام عيد الفطر.
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تشاهدون في معرض ألبوم “سبوتنيك” – جانبًا من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم.

© AP Photo / Mahmoud Illean

فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، 21 أبريل 2023.

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© AP Photo / Mahmoud Illean

فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، 21 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddinامرأة من المصلين ترعى طفلًا حيث يشارك المسلمون في صلاة الصباح احتفالًا بعيد الفطر، في مجمع الجامعة المحمدية في باندا آتشيه، إندونيسيا في 21 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin
امرأة من المصلين ترعى طفلًا حيث يشارك المسلمون في صلاة الصباح احتفالًا بعيد الفطر، في مجمع الجامعة المحمدية في باندا آتشيه، إندونيسيا في 21 أبريل 2023.

© Sputnik . Murad Orujov / الانتقال إلى بنك الصورالمؤمنون يحضرون صلاة عيد الفطر في مسجد تيازابير في باكو، أذربيجان

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© Sputnik . Murad Orujov

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الانتقال إلى بنك الصور
المؤمنون يحضرون صلاة عيد الفطر في مسجد تيازابير في باكو، أذربيجان

© AP Photo / Ebrahim Norooziمقاتل من “طالبان” أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023

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© AP Photo / Ebrahim Noroozi
مقاتل من “طالبان” أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023

© AFP 2023 / Ahmed Hasanالمحتفلون بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك خارج مسجد الصديق في القاهرة، مصر 21 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Ahmed Hasan
المحتفلون بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك خارج مسجد الصديق في القاهرة، مصر 21 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Robin Utrechtمصلون يشاركون في صلاة عيد الفطر في مسجد مولانا في روتردام، هولندا في 21 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Robin Utrecht
مصلون يشاركون في صلاة عيد الفطر في مسجد مولانا في روتردام، هولندا في 21 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Devi Rahman يصل المسلمون للمشاركة في صلاة الصبح احتفالًا بعيد الفطر في منطقة بارانغكوسومو الرملية في بانتول، إندونيسيا21 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Devi Rahman
يصل المسلمون للمشاركة في صلاة الصبح احتفالًا بعيد الفطر في منطقة بارانغكوسومو الرملية في بانتول، إندونيسيا21 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Yasin Akgul

يحيي المصلون بعضهم بعضا، بينما يستعدون لآداء صلاة عيد الفطر في آيا صوفيا في إسطنبول، في تركيا 21 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Yasin Akgul

يحيي المصلون بعضهم بعضا، بينما يستعدون لآداء صلاة عيد الفطر في آيا صوفيا في إسطنبول، في تركيا 21 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Safin Hamedخروج المصلون بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر من مسجد الفردوس في أربيل شمال العراق، في 21 أبريل 2023

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© AFP 2023 / Safin Hamed
خروج المصلون بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر من مسجد الفردوس في أربيل شمال العراق، في 21 أبريل 2023

© AFP 2023 / Hussein Falehصبي ينظر إلى المصلين في أول أيام عيد الفطر في مسجد البصرة الكبير في البصرة، العراق 21 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Hussein Faleh
صبي ينظر إلى المصلين في أول أيام عيد الفطر في مسجد البصرة الكبير في البصرة، العراق 21 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

الشيخ محمد الملا، رئيس الأوقاف السنية في البصرة، يوزع العيدية على الأطفال في أول أيام عيد الفطر في الجامع الكبير في البصرة في 21 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Hussein Faleh

الشيخ محمد الملا، رئيس الأوقاف السنية في البصرة، يوزع العيدية على الأطفال في أول أيام عيد الفطر في الجامع الكبير في البصرة في 21 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Mahmud Hamsفتيات يلتقطن صورة “سيلفي” أثناء اجتماعهن بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر في مدينة غزة، فلسطين 21 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Mahmud Hams
فتيات يلتقطن صورة “سيلفي” أثناء اجتماعهن بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر في مدينة غزة، فلسطين 21 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledkoمسلمو قيرغيزستان خلال احتفالات عيد الفطر في وسط بيشكيك ،21 أبريل 2023

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© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko
مسلمو قيرغيزستان خلال احتفالات عيد الفطر في وسط بيشكيك ،21 أبريل 2023

© AFP 2023

صبي يعدل غطاء رأسه بعد صلاة عيد الفطر في مسجد الحارة الرابعة في حي جريف غرب في الخرطوم السودانية، 21 أبريل 2023 .

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© AFP 2023

صبي يعدل غطاء رأسه بعد صلاة عيد الفطر في مسجد الحارة الرابعة في حي جريف غرب في الخرطوم السودانية، 21 أبريل 2023 .

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat صورة جوية لصلاة عيد الفطر في ملعب لكرة القدم في مدينة الكويت، الكويت 21 أبريل 2023.

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© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat
صورة جوية لصلاة عيد الفطر في ملعب لكرة القدم في مدينة الكويت، الكويت 21 أبريل 2023.

© AP Photo / Amr Nabilيحتفل المصريون خارج مسجد الصديق في القاهرة ، مصر 21 أبريل 2023.

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© AP Photo / Amr Nabil
يحتفل المصريون خارج مسجد الصديق في القاهرة ، مصر 21 أبريل 2023.

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

مصلون في يوم عيد الفطر في “مسجد موسكو الكبير” في العاصمة الروسية.

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© Sputnik . Pavel Bednyakov

/

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مصلون في يوم عيد الفطر في “مسجد موسكو الكبير” في العاصمة الروسية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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