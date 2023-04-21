الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin امرأة من المصلين ترعى طفلًا حيث يشارك المسلمون في صلاة الصباح احتفالًا بعيد الفطر، في مجمع الجامعة المحمدية في باندا آتشيه، إندونيسيا في 21 أبريل 2023.