تم الكشف عن صاروخ “كينجال” (الخنجر) الفرط صوتي لأول مرة خلال الخطاب الرئاسي أمام الجمعية الفيدرالية في مارس/ آذار 2018، حيث كانت خصائصه لا تزال مبهمة.

ويتميز الصاروخ بقدرته على الوصول إلى سرعة 10-12 ضعف سرعة الصوت، ويبلغ الحد الأقصى لمدى التدمير كيلومترين عند إطلاقه من قاذفة “ميغ 31” وثلاثة كيلومترات من “تو 22 إم 3، كما أنه من المخطط تكييف طائرات تو 160 وسو57 لحمل هذا الصاروخ.

ويساعد نظام الملاحة بالقصور الذاتي مع القدرة على الضبط من طراز غلوناس ورأس التوجيه البصري في إصابة الهدف بدقة.

وفي الوقت نفسه، الصاروخ قادر على المناورة على طول مسار الرحلة بأكملها، مما يجعله غير معرض للدفاع الجوي للعدو والدفاع الصاروخي.

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ومع ذلك، كان هناك من لم يؤمن بفاعلية هذه الأسلحة وبشكل عام في وجودها في روسيا، ووصف العرض بأنه “نمر كرتوني لكن بعد أربع سنوات، بدد كينجال هذه الشكوك.

وتم أول استخدام قتالي للسلاح الجديد في بداية العملية العسكرية الخاصة: حيث ضرب مستودع الذخيرة تحت الأرض التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية دلياتين بالقرب من إيفانو فرانسيسك.

وبالفعل في أغسطس/آب الماضي، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن الصاروخ استخدم ثلاث مرات خلال العملية الخاصة وفي جميع الحالات أظهر خصائصه الرائعة، وفي الوقت نفسه لم يحدد رئيس الدائرة العسكرية بالضبط ما هي الأهداف التي أصابها كينجال.

وظهرت أحدث حلقة من استخدام هذا السلاح الفرط صوتي في الوقت الحالي، خلال تنفيذ “ضربة انتقامية” بعد الهجوم الإرهابي في منطقة بريانسك حينما اخترقت مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية هناك وقتلت اثنين من المدنيين.

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وردًا على هذا العمل، شنت روسيا هجومًا صاروخيًا واسع النطاق على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك استخدام الصاروخ المتطور.

وأدى ذلك إلى تدمير قواعد الطائرات دون طيار الهجومية، وتعطيل نقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية والنقل بالسكك الحديدية للأسلحة الأجنبية، وكذلك تعطيل مرافق الإنتاج لإصلاح المعدات العسكرية وإنتاج الذخيرة.

وتعليقًا على الحادث، قال يوري إغنات، مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية استخدمت ستة صواريخ كينجال، واعترف بأن القوات المسلحة الأوكرانية لا حول لها ولا قوة ضد هذه الأسلحة: “الخناجر” لا يمكن “إسقاطها” إلا على قنوات “تلغرام”، لا يمكننا إسقاط هذا الهدف”.