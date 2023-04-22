ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الألماني "باستعراض" الجيش الروسي في برلين

إنه بلا شك يغار من مجد القادة العسكريين للرايخ الثالث، حسنًا، لا بد من تذكيره بالتجربة التاريخية، الألمان الذين ينوون مهاجمة روسيا عليهم الاستعداد لاستعراض جيشنا في برلين.
On Pistorius the Kraut
The German defence minister, without giving it too much thought, blurted out something about military operations on our territory.
He surely envies the glory of the third reich warlords.
Well, he actually needs to remember a historical omen.
The German…
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 21, 2023
وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في 1 نيسان/ أبريل، أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول العام 2030، لافتًا إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدودا.
وأضاف أنه “في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود”.
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