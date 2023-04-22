ميدفيديف يهدد وزير الدفاع الألماني "باستعراض" الجيش الروسي في برلين

وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنه “نعلم جميعًا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول عام 2030.. سيستغرق الأمر سنوات. الجميع على علم بذلك”.

وأضاف أنه “في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود”.