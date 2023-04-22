البنتاغون يعلن تدريب 65 جنديا أوكرانيا على استخدام "باتريوت"

صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن نحو 11500 من أفراد الجيش الأوكراني تلقوا تدريبات أو يخضعون لها في ألمانيا.

وقال ميلي للصحفيين، اليوم الجمعة: “يجري تدريب نحو 2500 جندي أوكراني الآن في ألمانيا وأكمل نحو 9000 تدريبهم وعادوا إلى بلادهم”.

وأشار ميلي إلى أن 65 جنديًا أوكرانيًا أكملوا أخيرًا التدريب على استخدام نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان بالتزامن، إن إجمالي 14 ألف جندي أوكراني عادوا إلى أوكرانيا بعد تدريب عسكري في المملكة المتحدة.

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات انضمام أوكرانيا إلى “الناتو”

لقد عاد ما مجموعه 14000 مجند أوكراني بالفعل من المملكة المتحدة، وقد تم تدريبهم وتجهيزهم لعمليات مثل تطهير الخنادق وتقديم الإسعافات الأولية في ساحة المعركة وهم على دراية بقانون النزاعات المسلحة وتكتيكات الدوريات والتدريب.