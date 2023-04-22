الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام ويؤكد سيطرته على شارع المطار في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الجمعة.

الخرطوم – سبوتنيك. وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: “وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل/ نيسان، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الإنسانية”.

كما أكد الجيش السوداني فرض سيطرته على طريق المطار في العاصمة الخرطوم، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

ونشر الجيش السوداني عبر صفحته على “فيس بوك” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، مقطعا مصورا يوثق من خلاله هذه الأنباء.

وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.

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جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.