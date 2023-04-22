"أنصار الله" تعلن تلقي المشاط دعوة من رئيسي لزيارة إيران

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في نسختها التي تديرها “أنصار الله”، أن “رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك، وأعرب خلاله عن أحر التعازي للقيادة والشعب اليمني وأسر ضحايا حادث التدافع الأليم [في صنعاء الأربعاء الماضي أوقع نحو 200 قتيل وجريح]”.

وأضافت الوكالة أن “الرئيس الإيراني أعرب عن الأمل في إنهاء الحصار على اليمن وتوقف الحرب وعدم التدخل في الشؤون اليمنية”.

ونقلت وكالة “سبأ” عن الرئيس الإيراني “تأكيده أن الشعب اليمني هو الذي يقرر مصيره”، مضيفةً أن “رئيسي أعرب عن تطلعه لزيارة اليمن والالتقاء بالقيادة والشعب اليمني، ودعا الرئيس مهدي المشاط لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وحسب “سبأ”، “أبدى الرئيس المشاط رغبته بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية البلد الكريم والشعب العريق، وهنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على النجاحات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة (اتفاق السعودية وإيران برعاية الصين على استئناف العلاقات)”.