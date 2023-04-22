الدعم السريع ينفي مزاعم اقتحام قواته سجن الهدى وإطلاق سراح السجناء

نفت قوات الدعم السريع، اقتحام قواتها أحد السجون، وأنها أطلقت سراح السجناء حسب ما أعلنه الجيش السوداني في بيان صحفي، اليوم الجمعة.

الخرطوم – سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، نفت من خلاله “المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات أحد السجون وإطلاق سراح السجناء”.

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وتشير قوات الدعم السريع في البيان، أن “الانقلابيين وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة، وهو نهج مكشوف ظلت تمارسه المجموعة الانقلابية وأبواقها، بعد كل خطوة فاشلة عبر نسج الأكاذيب لإلهاء الشعب ومن ثم الانتقال إلى مخطط جديد”.

وأوضحت قوات الدعم السريع في البيان، أنها “نبهت سابقا في بيان أمس الأول الأربعاء، من عمليات توزيع لزي القوات على عناصر من الفلول لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة بالدعم السريع”.

وكان قد أعلن مكتب المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة الإنسانية، التي مدتها 3 أيام، وقامت بإطلاق سراح السجناء من سجن الهدى الواقع غربي أم درمان، اليوم الجمعة.

وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.

جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

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ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.