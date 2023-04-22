البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان

اعترضت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، سفينة صيد قالت إنها “تحمل بحارة إيرانيين” في خليج عمان، وتحاول تهريب المخدرات.
وأكدت البحرية الأمريكية أن من قام بالاعتراض مدمرة “يو إس إس بول هاميلتون” التي تحمل صواريخ موجهة، ووجدت مخدرات عبارة عن 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوجرام من الحشيش تقدر بـ 42 مليون دولار.
الجيش الأمريكي يعلن استمرار “رحلاته الاستطلاعية” فوق البحر الأسود
20 أبريل, 15:49 GMT
وكشف البيان أنه قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل من بول هاملتون على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسًا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلًا، عن طريق إلقاء المخدرات في البحر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك