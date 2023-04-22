البحرية الأمريكية: اعتراض سفينة تحمل مخدرات بـ 42 مليون دولار في خليج عمان

وأكدت البحرية الأمريكية أن من قام بالاعتراض مدمرة “يو إس إس بول هاميلتون” التي تحمل صواريخ موجهة، ووجدت مخدرات عبارة عن 802 كيلوغرام من الميثامفيتامين و1000 كيلوجرام من الحشيش تقدر بـ 42 مليون دولار.

وكشف البيان أنه قبل أن يستولي أفراد البحرية الأمريكية وخفر السواحل من بول هاملتون على السفينة، حاول خمسة مهربين على متنها التخلص من 50 كيسًا من الميثامفيتامين يزن كل منها 35 رطلًا، عن طريق إلقاء المخدرات في البحر.