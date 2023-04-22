صفارات الإنذار تدوي في 3 مقاطعات أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مقاطعات أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وبحسب بيانات الغارات الجوية، الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق خاركوف، سومي، تشيرنيهيف.

في مارس/ آذار الماضي، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية