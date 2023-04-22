البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي يبحث مع البرهان تطورات الوضع في السودان

أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا، مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحث خلاله سلامة الأمريكيين المتواجدين في السودان.

وبحسب بيان لمكتب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم السبت، ناقش القائدان سلامة الأمريكيين وتطورات الوضع في السودان.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء رعاياها في السودان في ظل احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم. ولكن الخارجية الأمريكية اعتبرت، أمس الجمعة، أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجعل من أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالخطر.

وقال البنتاغون، يوم الخميس، إنه بصدد حشد قوات في المنطقة من أجل عملية إجلاء يعتقد أنها ستدار من قاعدة أمريكية في جيبوتي، التي تقع على مسافة 1126 كيلومترًا جنوب شرق الخرطوم.

الجيش السوداني: “الدعم السريع” خرق الهدنة الإنسانية المعلنة بانتهاكات عديدة

ويذكر أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .