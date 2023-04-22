حميدتي: نناقش مع غوتيريش جميع القضايا المتعلقة بأزمة السودان

قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ناقشا خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة في البلاد.

وأضاف حميدتي في تغريدة على تويتر: “ذلك يأتي في ضوء الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة”.

وتابع: “أكدنا على ضرورة الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني والطبي، لا سيما موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية”.

واختتم قائد قوات الدعم السريع: “نشكر السيد غوتيريش على حرصه واهتمامه بأمن واستقرار السودان، ونتطلع إلى المزيد من جهود الأمم المتحدة ومنظماتها في الجوانب الإنسانية وتقديم المساعدات، بما يخفف الآثار السلبية على شعبنا”.

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ويذكر أن طرفي النزاع في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) أعلنا، يوم أمس الجمعة، عن موافقتهما على هدنة مدتها 3 أيام لأغراض إنسانية .