الرئيس البرازيلي يرسل كبير مستشاريه إلى كييف للقاء زيلينسكي

سيرسل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كبير مستشاريه، وزير الخارجية السابق، سيلسو أموريم، إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

جاء ذلك على لسان وزير الأمانة العامة لرئاسة البرازيل، مارسيو ماسيدو، والذي قال: “وفقا لما حدده رئيس الجمهورية، سيسافر المستشار الخاص للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، إلى كييف للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أموريم، في مقابلة مع صحيفة “فولها دي ساو باولو”، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لا تساهم في الحوار وتطيل أمد الصراع.

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