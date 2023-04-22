زيلينسكي يحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع المشاريع في أوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الزائر أوديل رينو- باسو، على تسريع تنفيذ مشاريع البنك في أوكرانيا، حسبما أفاد المكتب الصحفي لزيلينسكي، أمس الجمعة.

وقال زيلينسكي، خلال محادثاته مع رينو- باسو في كييف: “إن السرعة اليوم في ظل ظروف الحرب وإعادة الإعمار العاجلة تعد عنصرا بالغ الأهمية”.

وقال زيلينسكي إن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع الخاص ومشاريع التنمية في أوكرانيا، وخاصة قطاع الإسكان، تمثل أولوية بالنسبة إلى كييف، مقدما شكره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه لأوكرانيا وتنفيذ مشاريع مهمة.

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وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وقت سابق، إنه ملتزم بتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات يورو (نحو 3.3 مليار دولار أمريكي) في 2022-2023 للمساعدة في الحفاظ على أداء الأعمال والاقتصاد في أوكرانيا، وفقا لوكالة “شينخوا”.