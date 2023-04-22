ارتفاع ضحايا انفجار منجم فحم في كولومبيا إلى 7 أشخاص

ارتفع عدد قتلى انفجار منجم الفحم في بلدية كوكونوبا في كولومبيا إلى سبعة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكولومبية.

وقال رئيس إدارة مكافحة الحرائق في منطقة كونديناماركا في كولومبيا، ألفارو فارفان، اليوم السبت، إن حصيلة ضحايا انفجار وقع داخل منجم للفحم ارتفعت إلى 7 ضحايا، مع عثور رجال الإنقاذ على 4 جثث أخرى.

ووقع الانفجار ليل الخميس، في بلدية كوكونوبا التي تبعد 90 كيلومترًا شمال العاصمة بوجوتا، حيث أشارت السلطات إلى أنها تشتبه بأن السبب يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم.

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وكان الصليب الأحمر المحلي قد أفاد سابقًا بالعثور على 3 جثث وفقدان 4 عمال، قبل أن يتم تحديد مكان جثث المفقودين، أمس الجمعة.