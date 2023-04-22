سفن أسطول المحيط الهادئ تعود إلى قواعدها بعد الفحص المفاجئ… فيديو

عادت سفن أسطول المحيط الهادئ إلى قواعدها، بعد الفحص المفاجئ للجاهزية القتالية وأداء المهام في المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
ستستمر السفن في أداء المهام وفقًا لخطة التدريب القتالي، بعد تجديد الإمدادات وأخذ الطاقم قسطا من الراحة.
ترسو سفينة القيادة “مارشال كريلوف” والفرقاطة “مارشال شابوشنيكوف” والطرادات “ألدار تسيدينجابوف” و”غرومكي” و”سوفيرشيني” والسفن المضادة للغواصات وكاسحات الألغام وسفن الإنزال وقوارب الصواريخ في مراسيها.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، عن فحص مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، الذي تم رفع حالة تأهب قواته إلى أعلى درجة من الاستعداد القتالي.
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