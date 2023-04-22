سفن أسطول المحيط الهادئ تعود إلى قواعدها بعد الفحص المفاجئ… فيديو

ستستمر السفن في أداء المهام وفقًا لخطة التدريب القتالي، بعد تجديد الإمدادات وأخذ الطاقم قسطا من الراحة.

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، عن فحص مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، الذي تم رفع حالة تأهب قواته إلى أعلى درجة من الاستعداد القتالي.