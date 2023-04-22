المدفعية الروسية تضرب نحو 130 هدفا للمسلحين على محور كراسنوليمانسكي… فيديو

تم كشف وتدمير نحو 30 موقعا لمدافع المسلحين خلال القتال المضاد للبطارية. أيضا ضربت القاذفات الروسية أهدافا حرجة للعدو، حسبما ذكر المركز الصحفي لمجموعة “المركز”.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الكشافة مواقع اللواء الميكانيكي 66 واللواء 81 المحمول الجوي، ومجموعة الهجوم التابعة للواء الهجوم 95 المحمول جوًا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلوشانسكي ويامبولوفسكي وتشيرفونو- ديبروفسكي.