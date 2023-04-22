أصابت مدفعية مجموعة “المركز” أكثر من 130 هدفًا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي.
تم كشف وتدمير نحو 30 موقعا لمدافع المسلحين خلال القتال المضاد للبطارية. أيضا ضربت القاذفات الروسية أهدافا حرجة للعدو، حسبما ذكر المركز الصحفي لمجموعة “المركز”.
بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الكشافة مواقع اللواء الميكانيكي 66 واللواء 81 المحمول الجوي، ومجموعة الهجوم التابعة للواء الهجوم 95 المحمول جوًا، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلوشانسكي ويامبولوفسكي وتشيرفونو- ديبروفسكي.
وتكبد الأوكرانيون خسائر في القوى العاملة والمعدات نتيجة الضربات الجوية والقصف المدفعي، حسبما أفادت قناة “زفيزدا” الروسية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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