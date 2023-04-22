المدفعية الروسية تضلل العدو بإطلاق النار من عدة اتجاهات… فيديو

يستخدم طاقم قذائف الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم من طراز “فاسيليك”، للمنطقة العسكرية الغربية، طريقة تضليل العدو بإطلاق النار من عدة اتجاهات في العمل.

يتم تثبيت المدفع على جرار نقل متعدد الأغراض مدرع خفيف. يسمح الهيكل المجنزر للطاقم بتغيير الموقع بسرعة.

يسمح الجرار على الهيكل المجنزر بالتحرك على الأسطح الصلبة والخروج على الطرق الوعرة. لذا فإن الورقة الرابحة الرئيسية للطاقم هي الظهور المفاجئ والتغيير السريع للمكان بعد الإطلاق، حسب قناة “زفيزدا” الروسية.

وقال أحد أفراد الطاقم الملقب بـ “غروم”: “المفهوم هو: لدينا مدفع هاون مركب على الجرار. جيد التنقل. اتضح أننا نقضي وقتًا أقل بكثير في نشر وتنفيذ مهمة إطلاق النار. وبناءً على ذلك، فإن هذا يحسن أدائنا ودقتنا. يمكننا أن نتقدم على العدو، ونتوقع أفعاله، واتضح أن لدينا فرصًا أكبر للابتعاد بسرعة عن موقع إطلاق النار”.

يتم تحديد أهداف المدفعية ونقلها بواسطة طائرة مسيرة. يستغرق الأمر بضع دقائق للوصول إلى الموقع وبدء إطلاق النار. ثم يطلق الطاقم النار ويغادر موقعه بسرعة. هكذا ضربت المدفعية العدو على طرق مختلفة، على طول خط التماس على عمق 5 كيلومترات.

ويقوم مسلحون من مجموعة القوات “الغربية” بتغطية هجوم وحدات المدافع الآلية، التي تغطي نقاط إطلاق النار للمسلحين. إنهم يهاجمون مشاة العدو في المناطق المفتوحة وفي الملاجئ الميدانية، ويدمرون مدافع الهاون ويقضون على أطقم المدافع للعدو.