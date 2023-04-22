أستراليا تعثر على حطام سفينة كانت تقل ألف شخص قصفتها أمريكا منذ 81 عاما… صورة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، العثور على حطام سفينة يابانية، التي كانت تقل أكثر من 1000 أسير حرب وتعرضت لقصف من قبل الجيش الأمريكي، خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال ألبانيز في حسابه على “تويتر”: “أخيرا، تم العثور على مكان استراحة أرواح السفينة (مونتيفيديو مارو) المفقودة”.

وأضاف: “من بين 1060 سجينا كانوا على متنها، كان هناك 850 جنديا أستراليا فقدوا حياتهم”.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على حطام السفينة المفقودة على عمق أكثر من 4 آلاف متر في بحر الصين الجنوبي.

At long last, the resting place of the lost souls of the Montevideo Maru has been found. Among the 1,060 prisoners on board were 850 Australian service members – their lives cut short. We hope today’s news brings a measure of comfort to loved ones who have kept a long vigil. pic.twitter.com/husOu6peUL — Anthony Albanese (@AlboMP) April 21, 2023

يذكر أن السفينة اليابانية “موتيفيديو مارو” كانت قد غرقت في الأول من يوليو/ تموز عام 1942، بعد دقائق من قصفها من قبل الولايات المتحدة قبالة سواحل الفلبين.

وأدى الحادث إلى مقتل أكثر من ألف أسير حرب من 14 دولة، بينهم أكثر من 900 جندي ومدني أسترالي.

وادعت واشنطن عدم معرفتها بأن السفينة كانت تنقل أسرى حرب، زاعمة أنها لا تحمل أي علامات على ذلك.