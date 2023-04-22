ارتفاع ضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في السودان إلى 256 قتيلا و1454 مصابا

وأضافت: “ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لـ 256 حالة وفاة بين المدنيين، و1454 حالة إصابة بين المدنيين”.

وأشارت إلى أنه “يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، وبالتحديد مدينة الأبيض، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد”.