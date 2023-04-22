خبير: الوقت ليس مناسبا الآن للغرب لفرض مزيد من العقوبات على روسيا

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وأضاف البزركان، في حديثه لـ”راديو سبوتنيك”، أن الغرب والولايات المتحدة متجهين باستراتيجية محددة وواضحة تماما بهدف خنق الاقتصاد الروسي، بسبب الأزمة في أوكرانيا.

الخزانة الأمريكية: العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على روسيا ودول أخرى تعرض هيمنة الدولار للخطر

وأكد الخبير الاقتصادي أن العقوبات المفروضة على روسيا هي الأشد في تاريخ العالم، لكن كان لها تداعيات على الاقتصاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه من المفترض، بناءً على كل تلك المخاطر والتحذيرات، أن يفكر الغرب جديا فيما إذا تم فرض مزيد من العقوبات وحظر كامل على روسيا.