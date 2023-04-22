خبير: الوقت ليس مناسبا الآن للغرب لفرض مزيد من العقوبات على روسيا

حصري
وأضاف البزركان، في حديثه لـ”راديو سبوتنيك”، أن الغرب والولايات المتحدة متجهين باستراتيجية محددة وواضحة تماما بهدف خنق الاقتصاد الروسي، بسبب الأزمة في أوكرانيا.
الخزانة الأمريكية: العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على روسيا ودول أخرى تعرض هيمنة الدولار للخطر
17 أبريل, 10:50 GMT
وأكد الخبير الاقتصادي أن العقوبات المفروضة على روسيا هي الأشد في تاريخ العالم، لكن كان لها تداعيات على الاقتصاد الأوروبي.
وأشار إلى أنه من المفترض، بناءً على كل تلك المخاطر والتحذيرات، أن يفكر الغرب جديا فيما إذا تم فرض مزيد من العقوبات وحظر كامل على روسيا.
وأوضح أن “ذلك سيؤدي إلى زيادة التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، ومن ضمنه الغربي والاقتصاد الأمريكي تحديدا، الذي يحمل مؤشرات حقيقية على الركود”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك