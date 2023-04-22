الساحة الحمراء تستعد لعرض 9 مايو العسكري

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، أن سلطات العاصمة بدأت تتحضر لتنظيم العرض العسكري في الساحة الحمراء والمقرر إجراؤه في 9 مايو/ أيار المقبل، بمناسبة عيد النصر على النازية.
وذكر المراسل أن السلطات عملت على إغلاق بعض الشوارع والطرق تمهيدا للتحضيرات اللوجستية والتدريبات العسكرية التي ستتم في الساحة الحمراء.
القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو يعبر عن إعجابه بالعرض العسكري بمناسبة “عيد النصر”
13 مايو 2022, 07:07 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية إلغاء بعض المناسبات والعروض العسكرية في المقاطعات المختلفة بمناسبة عيد النصر على النازية، وذلك لأسباب أمنية.
وتواصل روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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