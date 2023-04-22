الدنمارك تسحب عسكرييها من سوريا والعراق لمواجهة التهديدات على حدودها

وأصدرت الدفاع الدنماركية بيانا، جاء فيه: “قررت القيادة العسكرية الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عدد الإرهابيين من “داعش” (المحظور في روسيا الاتحادية) قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وجزئيًا لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا”.