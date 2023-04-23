"الدعم السريع": قواتنا تصدت لهجمات الجيش في مناطق متفرقة من البلاد

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية تصديها لعدة هجمات لقوات الجيش في مناطق متفرقة في البلاد، وذلك مع تواصل الاشتباكات المسلحة بين الجانبين منذ نحو أسبوع.

جاء ذلك في بيان نشرته قوات الدعم السريع، عبر حسابها في موقع “فيسبوك” التابع لشركة “ميتا” (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).

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وقال البيان إن قوات الدعم السريع المتمركزة في مواقعها شرق النيل، تصدت اليوم، إلى “هجوم غادر من قوات الانقلابيين والفلول”.

وعن مدينة بحري، قال البيان: “تصدت قوات الدعم السريع إلى هجوم آخر من قوات الانقلابيين والفلول المتطرفين، محققةً انتصارًا كبيرًا بالسيطرة على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها وتدمير 10 مركبات ومقتل العشرات وفرار المئات من القوات المعتدية”.

وأضافت قوات الدعم السريع: “حاولت قوة من الانقلابيين قوامها 5 مركبات بالهجوم على قواتنا المتمركزة في حي نمرة 2 في الخرطوم، حيث تم الاستيلاء على 4 مركبات وتدمير المركبة الخامسة”.

وتابع البيان: “تمكنت قواتنا أيضاً من دحر المعتدين ومطاردتهم والاستيلاء على كامل مقر التصنيع الحربي”.