السعودية تعلن إجلاء 157 شخصا من السودان

أعلنت السعودية، مساء اليوم السبت، عن إجلاء 157 شخصا من السودان.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، إنه تم إجلاء 157 شخصا من السودان، بينهم 91 سعوديا وآخرين من جنسيات مختلفة.

وتابع البيان أنه تم إجلاء 66 شخصا من الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس و7 دول أخرى.

وأشار بيان الخارجية السعودية إلى توفير جميع الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب من أجل وصولهم إلى دولهم.

وتدور معارك واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الجاري، حيث تحاول كل قوة منهما السيطرة على مجريات الأمور في البلاد التي تعاني من وضع اقتصادي وسياسي صعب، فيما تعمل الأمم المتحدة ودول أخرى على إيقاف الاشتباكات وعودة الطرفين برئاسة البرهان قائد الجيش، وحميدتي قائد قوات الدعم السريع إلى مائدة التفاوض مرة أخرى.