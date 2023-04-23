حادث تصادم بين قطار وبقرة يودي بحياة مواطن في الهند

وذكرت صحيفة ” India Today” أن “البقرة سدت مسار القطار الذي انطلق من بوابة كالي موري الهندية حوالي الساعة 8:30 صباحًا و كان تأثير الاصطدام كبيراً بحيث طار جزء من جسد البقرة 30 مترًا على المواطن الذي كان في المكان.