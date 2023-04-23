الكويت توجه الشكر للسعودية لإجلاء مواطنيها من السودان

عبّرت الكويت عن امتنانها وتقديرها للتسهيلات التي قدمتها السعودية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان، وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، بحسب صحيفة “القبس”.

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وقدّم الوزير الكويتي “أصدق التبريكات لنجاح عمليات الإجلاء التي نفذتها السفن السعودية لمواطني 11 دولة من دول العالم من السودان إلى مدينة جدة”.

وثمّن سالم العبد الله الجهود الكبيرة للسلطات المعنية في السعودية لإنجاح عمليات الإجلاء بمهنية واقتدار.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، بدء إجلاء مواطنيها ورعايا “دول شقيقة وصديقة” من السودان إلى المملكة.

ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.