مقتل 6 أشخاص جراء سقوط قذيفة على منزل في أم درمان شمال الخرطوم

قتل 6 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، جراء سقوط قذيفة مدفعية على منزل في مدينة أم درمان شمال الخرطوم، خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال شهود عيان إن القذيفة سقطت على منزل مواطن في ضاحية “المنصورة” في أم درمان، حيث تواجد عدد من عناصر قوات الدعم السريع، بحسب موقع “سودان تربيون”.

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وذكر الشهود أن الحادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص في الحال وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.