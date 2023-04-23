وسائل إعلام ألمانية تكشف سبب قرار طرد الدبلوماسيين الروس من البلاد

زعمت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن قرار طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا جاء لتقليص الوجود الاستخباري في البلاد.

وذكرت قناة “n-tv” الألمانية، نقلاً عن معلومات في وزارة الخارجية الألمانية، أن قرار طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا جاء لتقليص “الوجود الاستخباري في البلاد.

الخارجية الروسية: موسكو تقرر طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للقناة، إن “رحيل طاقم السفارة الروسية اليوم مرتبط بهذا الأمر بالضبط”.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرةً إلى أن موسكو تدين قرار برلين وتعتبره مدمرا للعلاقات بين البلدين.