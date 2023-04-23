حميدتي: القتال في السودان من أجل التحول إلى الديمقراطية

قال قائد قوات الدعم السريع، حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم السبت، إن ما يحدث من قتال هو من أجل السودان والانتقال الديمقراطي.

وتابع حميدتي حديثه، بأن قواته تسعى لإجراء تحول ديمقراطي حتى يختار الشعب من يمثله.

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ولا تزال المعارك مستمرة بين قوات الجيش السوداني الذي يرأسه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها حميدتي.

وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

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وبدأت دول عدة في إجلاء عدد من رعاياها، بعد احتدام المعارك في العاصمة الخرطوم، رغم إعلان هدنة خلال أيام العيد، إلا أن الطرفين أعلن كل منهما أن الطرف الآخر قام بخرقها.