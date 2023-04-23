ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك

وقال يوري فيدورنكو لوكالة “سي إن إن” الأمريكية: “إذا سمحت أوكرانيا لروسيا بتحقيق أهدافها في أرتيوموفسك، فسيؤدي ذلك إلى تحرير قدر كبير جدًا من القوات والوسائل التي يمكن نقلها بسرعة إلى مناطق أخرى ذات أولوية ومهمة”، مضيفاً أن هذه المدن هي مارينكا أو ليمان.