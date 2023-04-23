ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك

كشف قائد سرية اللواء 92 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أنه بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أرتيوموفسك، ستقوم كييف بنقل القوات المتبقية الهاربة من هناك إلى جبهات مارينكا وليمان.
وقال يوري فيدورنكو لوكالة “سي إن إن” الأمريكية: “إذا سمحت أوكرانيا لروسيا بتحقيق أهدافها في أرتيوموفسك، فسيؤدي ذلك إلى تحرير قدر كبير جدًا من القوات والوسائل التي يمكن نقلها بسرعة إلى مناطق أخرى ذات أولوية ومهمة”، مضيفاً أن هذه المدن هي مارينكا أو ليمان.
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أمس, 07:21 GMT
ووفقًا له، فإن روسيا تدمر المواقع الأوكرانية في أرتيوموفسك بضربات جوية، كما انضم المظليون وقوات خاصة روسية إلى الهجوم على المدينة، بعد أن حققوا بعض النجاحات التكتيكية.
وقال الضابط: “القتال صعب للغاية، يستخدم الروس كل إمكانيات الهجوم المتاحة سواء من حيث المعدات والقوى البشرية”.
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