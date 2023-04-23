ملك المغرب يعين مفتشا عاما جديدا للجيش

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعيين مفتش عام جديد للقوات المسلحة وقائدا للمنطقة الجنوبية، وهو أعلى منصب عسكري في البلاد، بعد القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الذي يشغله الملك.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية. خبراء يحذرون من تداعيات إفلاس نحو 13 ألف شركة في المغرب وقال البيان إن “الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق”. وأضاف البيان أنه “بهذه المناسبة رشح ملك المغرب، الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن”.

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