استطلاع: نحو نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" في الأعوام المقبلة

أظهر استطلاع للرأي، اليوم السبت، أن قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل إسرائيل سيكون “أسوأ” خلال الأعوام المقبلة.

وشارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد “كانتر” المستقل ونشرته الإذاعة العبرية اليوم نحو 553 رجلا وامرأة تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وأظهر الاستطلاع أن 48 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل إسرائيل سيكون “أسوأ” في السنوات المقبلة، فيما اعتقد 20 في المائة أن الوضع سيكون “أفضل”، كما أن 19 في المائة يرون أنه لن يكون هناك تغيير، فيما أجاب 13 في المائة أنهم لا يعرفون.

وتعاني إسرائيل من خلافات حول خطة تعديلات قضائية دفعت بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتشددة في يناير/ كانون الثاني الماضي وأدت إلى خروج مئات الآلاف من المعارضين إلى الشوارع في احتجاجات رافضة قبل أن يجمد نتنياهو في أواخر مارس الخطة من أجل التفاوض مع المعارضة.

وتجددت التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديلات القضائية مساء اليوم للأسبوع الـ16 على التوالي.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، إن عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في تل أبيب وحيفا وبئر السبع وغيرها من المدن للاحتجاج على الخطة.

عشرات الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد مشروع إصلاح النظام القضائي