حميدتي يؤكد لقائد "أفريكوم" دعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان

قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم السبت، إنه ناقش بشفافية وصراحة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، الأزمة التي تعيشها السودان.

وأضاف دقلو أنه ناقش مع لانغلي أيضا تأثير أزمة النزاع الحالي على المواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية، بما في ذلك رعايا الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار حميدتي إلى أنه أكد للجنرال لانغلي التزام قواته بالهدنة المعلنة ووقف إطلاق النار والتعاون لدعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان. حميدتي: القتال في السودان من أجل التحول إلى الديمقراطية وشدد قائد قوات الدعم السريع على أن هذا الالتزام يشمل جميع رعايا الدول الشقيقة والصديقة والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في تنفيذ عمليات إجلاء.

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