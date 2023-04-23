السفير: 140 شخصا يرغبون في مغادرة السودان بمساعدة روسيا

أعلن السفير الروسي لدى الخرطوم، أندري تشيرنوفول، أن 140 شخصاً أكدوا للسفارة الروسية، الرغبة في مغادرة السودان عن طريق سفارة روسيا، مشيرا إلى أن القائمة تتزايد بسبب طلبات مواطني دول رابطة الدول المستقلة وعدد من الدول الأخرى.

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير الروسي لوكالة “سبوتنيك”، “القائمة التي نأخذها في الاعتبار من المواطنين والدبلوماسيين الروس وما إلى ذلك، هي نحو 300 شخص”.

وأضاف، “حتى الآن، أعرب حوالي 140 شخصًا عن رغبتهم في الإجلاء، وهذه القائمة لا تنمو على حساب المواطنين الروس، فهم جميعا قد حسموا أمرهم، ولكن على حساب مواطني رابطة الدول المستقلة وبعض البلدان الأخرى”.

وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر للجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.

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واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.

يذكر، أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ يوم الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب قوات الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه قادة الدعم السريع.