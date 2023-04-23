رئيس الوزراء الكوبي يزور سوتشي وموسكو وسان بطرسبورغ يونيو المقبل

صرح السفير الكوبي لدى روسيا، خوليو غارمنديا بينيا، بأن رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو كروز، يعتزم زيارة سوتشي وموسكو وسان بطرسبورغ في إطار زيارته لروسيا في أوائل يونيو/حزيران.

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير الكوبي لوكالة “سبوتنيك”، “سيزور رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو كروز، روسيا في يونيو. في المقام الأول، وسيشارك في مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد في سوتشي خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو”.

وأضاف، “بعد ذلك سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، ثم يتوجه إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي”.

وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوبا في زيارة عمل

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيُعقد هذه العام في الفترة من 14 إلى 17 يونيو في العاصمة الشمالية الروسية، سان بطرسبرغ، وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف المنتدى.