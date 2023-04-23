الطيران الروسي يدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في خاركوف

أكد مدير المركز الصحفي لمجموعة القوات “زاباد” (الغربية) الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، أن الطيران الروسي، قضى على مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

موسكو – سبوتنيك. وقال ياكيمكين لوكالة “سبوتنيك”، “على محور كوبيانسك، دمر طيران الجيش التابع لمجموعة قوات “زاباد” في منطقة بلدتي أوغورتسوفو وكروغلوي، معقلين للفصيلة وثلاثة ملاجئ للأفراد جنوب بلدة أولشاني. تم الكشف والقضاء على مجموعتي تخريب واستطلاع للعدو في منطقة بلدتي مولشانوفو وكراخمالنو”.

بالإضافة إلى ذلك، أحبط الطيران الروسي إجراء محاولتي تناوب للقوات الأوكرانية على هذا القطاع من الجبهة.

وأضاف ياكيمكين، “في قرية بتروبافلوفكا، دمرت نيران المدفعية 2 إس19 “مستا-إس” بقيادة العريف أليكسي ريشوكوف مدفعية ذاتية الدفع 2 إس3 “أكاتسيا”، وتكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.