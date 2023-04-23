بايدن يؤكد إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إجلاء جميع الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم العاملين في السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية، يوم أمس السبت من الخرطوم، وفقًا لموقع البيت الأبيض الإلكتروني.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في البيان: “اليوم (السبت)، بناء على أوامر مني، نفذ الجيش الأمريكي عملية لإخراج موظفي الحكومة الأمريكية من الخرطوم.. أنا ممتن لمهارة أفراد جيشنا غير المسبوقة الذين نجحوا في نقلهم إلى بر الأمان”.

وأضاف، “أشكر جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية، الذين أدوا دورًا حاسمًا في نجاح عمليتنا”.

أعلنت القوات المسلحة السودانية، يوم السبت، أن عملية إجلاء البعثات الدبلوماسية من السودان ستبدأ خلال الساعات المقبلة، وذكر البيان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء دبلوماسييها ومواطنيها على متن طائرات نقل عسكرية تابعة لقواتهم المسلحة من الخرطوم.

يأتي ذلك بعدما أعلن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه ناقش مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، التزام قواته بالهدنة المعلنة ووقف إطلاق النار والتعاون لدعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان.

إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين وأسرهم من السودان

وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.

يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ يوم الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب قوات الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه قادة الدعم السريع.