جنرال أمريكي يكشف عن الخيار "المخيف" لإعادة تايوان إلى الصين

كشف الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد العام السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، أن التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين أخيرا بالقرب من تايوان تعطي فكرة عن قدرات الصين في حال قررت البدء بأعمال عسكرية في الجزيرة.

وأشار الأدميرال جيمس ستافريديس، في مقال له نشر في مجلة “بلومبرغ”، إلى أن “الصين يمكنها أولاً أن تحيط بجزيرة تايوان بالسفن لفرض حصار اقتصادي على الجزيرة وإظهار سيطرتها على المنطقة أمام الولايات المتحدة، وإعداد الأسطول لأي تصعيد محتمل، وبعد ذلك يمكن للصين أن تشن هجمات صاروخية على مراكز الاتصالات وأنظمة الدفاع الجوي في تايوان”.

دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني

وفقًا لستافريديس، فإن المرحلة الثالثة ستكون الأكثر تدميراً، لافتاً إلى أن الهجوم سيبدأ بهجوم إلكتروني على منشآت عسكرية في تايوان.

وفي رأيه، يمكن للصين أيضًا تنفيذ هجوم إعلامي ضد أهداف مدنية من أجل زرع الذعر بين السكان، حيث ستطفئ الأنوار في الجزيرة، وسيتم قطع إمدادات الغاز والمياه، وستعمل وسائل النقل العام بشكل متقطع.