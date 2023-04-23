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وزراء زراعة "مجموعة السبع" يؤيدون تمديد اتفاقية الحبوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أكد وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع، اليوم الأحد، أهمية اتفاقية الحبوب وأجمعوا على دعمها بقوة بهدف تمديدها وتنفيذها بالكامل وتوسيعها.

وأشار وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع عقب اجتماع استمر يومين في مدينة كوراشيكي اليابانية بمحافظة أوكاياما إلى أن “الجميع يدرك أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا وفي هذا الصدد يعرب المجتمعون عن دعمهم القوي لتمديد الاتفاقية وتنفيذها الكامل”.
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في الوقت نفسه، اتهم ممثلو مجموعة الدول السبع روسيا مرة أخرى بمزاعم “استخدام الحبوب كإجراء لزعزعة الاستقرار وأداة للإكراه الجيوسياسي”.
ولفت بيان المجموعة إلى أن الدول تعتزم مواصلة تطوير الإجراءات التقييدية ضد روسيا لحماية السكان المحتاجين من عواقب غير متوقعة وضمان عدم تأثر الغذاء والأسمدة”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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