وزراء زراعة "مجموعة السبع" يؤيدون تمديد اتفاقية الحبوب

وأشار وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع عقب اجتماع استمر يومين في مدينة كوراشيكي اليابانية بمحافظة أوكاياما إلى أن “الجميع يدرك أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا وفي هذا الصدد يعرب المجتمعون عن دعمهم القوي لتمديد الاتفاقية وتنفيذها الكامل”.