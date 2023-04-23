السفير الروسي: لم تكن هناك محاولات لمهاجمة السفارة في السودان

وقال تشيرنوفول خلال تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “لم تتعرض السفارة لهجوم كان هناك حادث سيئ فقط عندما رصدتهم كاميرات المراقبة، لكن لم يهاجم أحد السفارة”.

وأضاف السفير الروسي، أن المنطقة التي تقع بها السفارة تعد واحدة من ضمن المناطق، أو جزءا من المنطقة الكبيرة التي تجري بها اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.