صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني

كشف الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الدول الغربية بأن الأسلحة التي يتم توفيرها للقوات الأوكرانية ينتهي بها المطاف في السوق السوداء، لكن وسائل الإعلام في تلك الدول صامتة حيال ذلك.
وقال هيرش خلال مقابلة مع قناة “أرتي- أمريكا” إنه “بعد أشهر من اندلاع الصراع في فبراير/ شباط من العام الماضي، كانت هناك مخاوف كبيرة، بما في ذلك إعادة بيع الأنظمة الصاروخية المحمولة، التي يمكن أن تسقط الطائرات على ارتفاع كبير وتسبب هذا في قلق خطير ومنذ حوالي ستة أشهر كشفت شبكة “سي بي اس” وثائق مواد لكنه تم إخفائها بعد ذلك”.
تحذيرات روسية وأممية من مخاطر تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وضخها في السوق السوداء
8 سبتمبر 2022, 23:03 GMT
وبحسب الصحفي الأمريكي فإنه حتى خلال المرحلة الأولى من الصراع كانت بولندا ورومانيا ودول أخرى مجاورة “مغمورة بالأسلحة” التي قدمها الغرب لأوكرانيا.
وأضاف هيرش: “بعبارة أخرى العديد من القادة غالبًا ليسوا جنرالات، ولكن رجال برتب أخرى تلقوا شحنات من الأسلحة وأعادوا بيعها شخصيًا أو ألقوا بها في السوق السوداء”.
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