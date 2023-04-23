صحفي أمريكي يكشف عن سر تدركه الدول الغربية بشأن الصراع الأوكراني

وقال هيرش خلال مقابلة مع قناة “أرتي- أمريكا” إنه “بعد أشهر من اندلاع الصراع في فبراير/ شباط من العام الماضي، كانت هناك مخاوف كبيرة، بما في ذلك إعادة بيع الأنظمة الصاروخية المحمولة، التي يمكن أن تسقط الطائرات على ارتفاع كبير وتسبب هذا في قلق خطير ومنذ حوالي ستة أشهر كشفت شبكة “سي بي اس” وثائق مواد لكنه تم إخفائها بعد ذلك”.