أعلن الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الغرب غير راض عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب ارتفاع مستوى الفساد بين حاشيته.

وقال هيرش خلال مقابلة خاصة على قناة “RT”: “الفكرة الرئيسية التي أرادوا نقلها إلى الرئيس زيلينسكي كانت أن المسؤولين والجنرالات في الولايات المتحدة غاضبون منه كثيرًا لأنه يحصل على الكثير من المال”.

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وبحسب هيرش، أعطى الأمريكيون زيلينسكي قائمة تضم 35 مسؤولاً متورطين في الفساد يقودون سيارات فارهة في كييف، حيث تم بالفعل طرد عشرة منهم.

ولخص الصحفي الأمريكي “الفساد هناك فاحش لقد كان دائمًا على هذا النحو والوضع لا يتغير”.