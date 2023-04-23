إصابة 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة جراء حادث دهس جماعي في فرنسا

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مكتب المدعي العام في بولوني سور مير، قال: “يُزعم أن السائق فقد السيطرة على سيارته بعد الخلط بين دواسة الفرامل ودواسة الوقود”، لافتا إلى أنه “بعد اختباره سلبيًا على الكحول والمخدرات، سيتم الاستماع إلى المتهم، الذي أصيب بجروح طفيفة”.