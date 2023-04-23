إصابة 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة جراء حادث دهس جماعي في فرنسا

أصيب 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة، بعد أن صدمت حافلة حشدا من الناس في أحد المهرجانات شمالي فرنسا.
ووفقا لصحيفة “20 دقيقة” الفرنسية فقد صدمت سيارة حشدًا من الناس في مهرجان دولي لتطيير الطائرات الورقية أقيم في شمال فرنسا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة في حالة حرجة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
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15 يوليو 2016, 00:41 GMT
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في بلدة بيرك في مقاطعة با دو كاليه في شمال فرنسا مساء السبت.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مكتب المدعي العام في بولوني سور مير، قال: “يُزعم أن السائق فقد السيطرة على سيارته بعد الخلط بين دواسة الفرامل ودواسة الوقود”، لافتا إلى أنه “بعد اختباره سلبيًا على الكحول والمخدرات، سيتم الاستماع إلى المتهم، الذي أصيب بجروح طفيفة”.
وفيما أكدت السلطات المحلية أنه تم اعتقال السائق، أكدت أنه لم يتم توضيح الظروف الدقيقة للحادث وأسبابه.
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