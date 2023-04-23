القوات الروسية تقضي على نحو 540 جنديا أوكرانيا على محاور مختلفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التابعة لها قضت على نحو 540 عسكرياً أوكرانيا على مختلف محاور القتال في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إن القوات الروسية حيدت ما يصل إلى 200 جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية على محور دونيتسك. وكذلك تم القضاء على حوالي 95 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال 24 ساعة.

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وأضافت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية وصل عددها إلى 70 جنديًا على محور كراسني ليمان. كما تم القضاء على أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فضلا عن خسائر بشرية أخرى تكبدتها كييف تقدر بـ 45 جنديا على محور خيرسون.