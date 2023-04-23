الخارجية الإيرانية: برنامجنا العسكري ليس موجها ضد أحد وتصريحات بلينكن استفزازية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن برنامج طهران العسكري ليس موجها ضد أحد، واصفة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة بأنها “استفزازية”.

ووفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وصف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة بأنها استفزازية.

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وقال: “التصريحات الاستفزازية لبلينكن بشأن البرنامج العسكري الإيراني هدفها ليس سوى استمرار التسويق للأسلحة الأمريكية من خلال إثارة مشروع رهاب إيران الفاشل وتأجيج الخلاف بين دول المنطقة”.

وشدد كنعاني على “عكس التصريحات غير المدروسة لوزير الخارجية الأمريكي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار سياسة حسن الجوار، تؤكد دائما على الحوار والمشاركة والتعاون الإقليمي لضمان الأمن والمصالح المشتركة لدول المنطقة بعيدا عن تدخل الأجانب، وهناك تطورات إيجابية، وإلى الأمام حدثت في المنطقة بهذا الإطار”.

وقال: “برنامج إيران العسكري برنامج دفاعي ورادع بحت، وليس موجها ضد أي دولة لا تنوي مهاجمة إيران”.

وتحدث كنعاني عما وصفه بـ “التصرفات غير المدروسة والخاطئة التي ارتكبها النظام الأمريكي على مدى عقود”، بأنها “مصدر لانعدام الأمن وعدم الاستقرار والحرب في المنطقة”.

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ونصح المسؤول الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية بأنه “من مصلحة هذا البلد أن يتخلى عن توجهاته الخاطئة والتدخلية وغير المسؤولة تجاه شؤون دول المنطقة وأن يسمح لعملية تعزيز الاستقرار، والسلام في المنطقة أن يستمر بمساره بتعاون ومشاركة دول المنطقة”.

وكان بلينكن قد تحدث عن محاولات واشنطن تعطيل البرامج العسكرية لإيران، وكذلك عن بعض العقوبات الجديدة ضدها.

وقال: “الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعطيل البرامج العسكرية الإيرانية وشبكات توريدها”، لافتا إلى “إدراج عناصر من شبكة إيرانية للتوريد العسكري، بما في ذلك فرد وستة كيانات على قائمة العقوبات الأمريكية”.