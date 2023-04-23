إعلام: الاتحاد الأوروبي يختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق مبعوثا خاصا لدول الخليج

قالت تقارير إعلامية إن الاتحاد الأوروبي اختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق ليكون مبعوثه الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الخليج العربي.

روما- سبوتنيك. ووفق صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، نقلت عن مصادر في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي اختار وزير الخارجية الإيطالي الأسبق لويجي دي مايو سيعين مبعوثًا خاصًا له إلى دول الخليج.

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ولفتت إلى أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بادر بإنشاء منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج في يوليو 2022.

ودعا الدول الأعضاء إلى تسمية مرشحيها للمنصب الجديد، مشددًا على ضرورة بقاء الكتلة على اتصال مع دول الخليج بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي الحد من اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.

وقال التقرير، نقلا عن خطاب أرسله بوريل إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي السياسي واللجنة الأمنية يوم الجمعة، إن دي مايو “يتمتع بالشخصية السياسية اللازمة على المستوى الدولي لهذا الدور” وأن “اتصالاته المكثفة مع دول الخليج العربي ستسمح له بالتفاعل مع الأطراف المعنية على المستوى المناسب”.

يشار إلى أن دي مايو شغل منصب وزير الخارجية الإيطالي في الفترة من 2019 إلى 2022، وفي يونيو 2022، أعلن دي مايو أنه قرر ترك حزب حركة النجوم الخمسة بسبب خلافات مع قيادة الحزب بشأن أزمة أوكرانيا.