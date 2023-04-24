لافروف: موسكو "لن تغفر" عدم إصدار تأشيرات للصحفيين للعمل في مجلس الأمن الدولي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لن تنسى أو تغفر عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس للمشاركة في أعمال مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف لوسائل إعلام في المطار قبيل المغادرة إلى نيويورك في معرض تعليقه على تقاعس الأمريكيين عن منح تأشيرة للصحفيين الروس: “بالطبع، لقد فهمت مدى شهرة زملائنا الأمريكيين في هذا النوع من الأشياء، البلد، الذي يطلق على نفسه الأقوى والأذكى والأكثر حريه، قد اعتراه الخوف”.

وأضاف لافروف: “بشكل عام، أمريكا فعلت شيئًا غبيًا، وأظهرت ما يستحقه حقًا قسمها بشأن حماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

زاخاروفا: عدم إصدار أمريكا تأشيرات للصحفيين الروس تلاعب بموضوع حرية التعبير

وقال لافروف: “أنا مقتنع بأن الحقيقىة التي ستطرحها روسيا في مجلس الأمن ستكون أكثر إثارة للاهتمام في جميع أنحاء العالم أكثر من المعلومات التي يُفترض أنها تمت تصفيتها والتي يتم خذلها على رؤوس مشاهديهم ومستمعيهم من قبل زملائنا الغربيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لتغطية أعمال رئيس الوفد الروسي في مجلس أمن المنظمة العالمية في نيويورك، بأنه خدعة شائنة.