الأمم المتحدة ترفض التعليق على عدم إصدار التأشيرات للصحفيين الروس

امتنع مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، عن التعليق على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رحلته إلى نيويورك.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة”سبوتنيك”: “ليس لدي أي تعليق”.

في وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفض إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبا بقضية حرية التعبير وحقوق الصحفيين.

لافروف: موسكو “لن تغفر” عدم إصدار تأشيرات للصحفيين للعمل في مجلس الأمن الدولي

وحلقت طائرة لافروف، اليوم الأحد، من موسكو إلى نيويورك. إذ أنه لم تصدر التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس.