بجهود (روسية- سورية- أممية).. تركيا تعيد ضخ مياه الشرب إلى سكان مدينة الحسكة

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وأكدت مصادر مطلعة لمراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، أن تشغيل محطة مياه علوك الواقعة شرقي رأس العين ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الخاضعة لها والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مدني في مدينة الحسكة، بعد انقطاع مستمر منذ ثمانية أشهر، جاء نتيجة نجاح المساعي والضغوطات التي قامت بها روسيا والدولة السورية على تركيا في الأمم المتحدة أخيرا.

حيث قامت عدد من المنظمات الدولية ومنها منظمة “اليونسيف” التي عملت بدورها على التنسيق مع الجانب التركي لدخول المهندسيين والفنيين إلى المحطة وإجراء أعمال الصيانة للكهرباء والأجهزة والمضخات وخطوط نقل المياه حيث تمت صيانتها بنسبة تصل لحد 70 % وتم تشغيل ما يقارب 19 بئراً من أصل 34 بئراً ،بحسب المصادر.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، عن وصول مياه الشرب إلى أحياء وسط مدينة الحسكة وحي المريديان والحي العسكري وحي تل حجر بعد انقطاع استمر لثمانية أشهر متواصلة، وذلك بعد إعادة تشغيل محطة علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، من قبل الجيش التركي، بعد إيصال التيار الكهربائي لها من محطة الدرباسية المسيطر عليها هي الأخرى من قبل “قسد”، حيث تعاني (محطة علوك) من انقطاعات متكررة تصل بعضها إلى أشهر عديدة، وذلك منذ سيطرة على منطقة رأس العين شمالي غربي الحسكة من قبل الجيش التركي أواخر عام 2019.

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وقال المراسل، إن ضخ مياه الشرب، على أحياء وسط مدينة الحسكة والتي يصل عددها إلى ستة أحياء متلاصقة، إضافة إلى أحياء المريديان والعسكري وتل حجر، يأتي بعد ضخ المياه إلى أحياء القسم الشمالي (النشوات) والقسم الشمالي والغربي من المدينة، بعد إعادة تشغيل محطة أبار مشروع علوك قبل أيام، والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مدني سوري في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها والريف الغربي للحسكة.

وبيّن مدير عام مؤسسة المياه الحكومية في الحسكة المهندس محمود عكلة في تصريح لــ “سبوتنيك”، أن خزانات التجميع الأساسية في محطة الحمة تمت تعبئتها من كميات المياه الواردة من محطة آبار علوك بعد أن تم تشغيلها بعدما أوقف المحتل التركي الضخ منذ مطلع شهر أيلول من العام الفائت، مشيراً إلى أن وارد المياه عبر خطوط نقل المياه من علوك إلى الحمة يعتبر جيد.

وأكد عكلة عدم دخول ورشات المؤسسة السورية الحكومية إلى محطة آبار علوك للاطلاع على واقعها وخاصة أن المحطة متوقفة عن العمل منذ ثمانية أشهر، داعياً إلى ضرورة تسليم محطة علوك بشكل كامل للعاملين في المؤسسة لضمان استمرار ضخ المياه باتجاه أحياء مدينة الحسكة دون أي توقف وإجراء الصيانات اللازمة لها.

وكشف مدير عام مؤسسة المياه في الحسكة أن الجيش التركي هو من يشرف حالياً على تشغيل أبار المحطة، حيث لا توجد أي معلومات عن عدد الآبار العاملة ضمن المحطة، لكن من غزارة الوارد المائي تتضح أن الآبار التي تعمل ضمن المحطة قليلة نسبياً والتي تصل إلى محطة ضخ الحمة القريبة من مدينة الحسكة والتي تسيطر عليها قوات “قسد” منذ سنوات، والتي هي الأخرى تمنع دخول ورش مؤسسة المياه إليها.

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وأوضح العكلة بأن خروج محطة علوك و محطة الحمة عن السيطرة إضافة لسيطرة قوات “قسد” على منابع الكهرباء المغذية للمحطات، والتعديات الجائرة على خطوط الكهرباء الواصلة من الدرباسية إلى رأس العين من قبل مسلحي “قسد” والمجموعات المسلحة الخاضعة للاحتلال التركي، وخط جر المياه من رأس العين إلى الحسكة والتي تصل إلى مسافته إلى 80 كم، جعل من الوضع المائي في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها صعباً جداً، ووصل في بعض الأوقات إلى ظروفاً مأساوية خصوصاً مع دخول فصل الصيف وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وطالب مدير عام مؤسسة مياه الحسكة من المنظمات الدولية والإنسانية والجهات ذات الصلة بضرورة التدخل لتحييد محطة علوك عن النزاعات والخلافات العسكرية والسياسية وتسليمها لورش مؤسسة المياه لضمان ديمومة ضخ المياه وانسيابها باتجاه مدينة الحسكة، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم بها القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة والتي تتخذ من مطار القامشلي الدولي قاعدة لها في عملية إعادة تشغيل المحطة.